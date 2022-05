Nel bollettino di oggi (lunedì 10 maggio), che include anche i numeri della giornata di domenica, ci sono 302 nuovi positivi su 1601 tamponi processati, il tasso di positività è al 18,8 per cento. Nessuna vittima ma 3 nuovi ricoveri al Cardarelli e nessun dimesso. Sale a 29 il numero dei pazienti ricoverati in ospedale (2 di questi sono in terapia intensiva). Tantissimi i guariti, sono 917. Scende così a 8725 il numero degli attualmente positivi in regione. Per quanto riguarda la provenienza dei nuovi casi, numeri a 2 cifre solo in 6 comuni: in testa Campobasso con 60 positivi, poi Termoli con 22, Trivento con 17 e Bojano con 14. Infine Isernia e Ferrazzano con 10 casi.