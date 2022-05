E’ stata pubblicata sul sito internet dell’Azienda sanitaria regionale del Molise la graduatoria degli ammessi alla fase orale del concorso per il reclutamento di personale infermieristico per gli ospedali molisani.

E’ stata pubblicata sul sito internet dell’Azienda sanitaria regionale del Molise la graduatoria degli ammessi alla fase orale del concorso per il reclutamento di personale infermieristico per gli ospedali molisani.