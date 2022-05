Malattie rare, giornata di formazione a Trivento voluta dall’associazione malati orfani uniti nel rispetto. Prima giornata di formazione gratuita e aperta a tutti, sabato 14 maggio 2022, dalle ore 10 alle 18 presso il Centro polifunzionale di corso Beniamino Mastriacovo, a Trivento, con tema “L’accettazione di sé e come superare il bisogno dell’accettazione altrui. Formazione voluta dall’Associazione Malati Orfani Uniti Nel Rispetto – A.m.o.u.r Onlus. Per l’iscrizione si può utilizzare whatsApp al numero 3792643387; via messenger sulla pagina di @Amour; la mail associaizoneamour@gmail.com Infine, l’associazione da l’opportunità di seguire anche a chi non può partecipare, basta richiedere la modalità ai precedenti contatti. Il Presidente dell’associazione organizzatrice, la dott.ssa Arianna Quici, invita tutti a partecipare e ringrazia sia la Regione Molise, per aver approvato e finanziato il Progetto “L’impresa della rara inclusione” di Amour Onlus, che il Comune di Trivento per aver messo a disposizione il Centro polifunzionale dove si terrà il percorso di formazione. IL Progetto “L’impresa della rara inclusione” prevede 5 giornate di formazione e sensibilizzazione, sempre gratuite e aperte a tutti gli interessati, tenute da Valentina Pascolini. Gli obiettivi del percorso formativo sono: liberare le potenzialità che ogni essere umano possiede, al di là del proprio stato fisico e di salute; far nascere accettazione, sicurezza ed autostima attraverso l’interazione, ascolto e comunicazione; sapere comunicare il proprio disagio interiore, saper esporre la propria storia di malattia rara senza il timore di essere giudicati, generare empatia e aumentare la consapevolezza del malato raro; team building per la costruzione di relazioni di fiducia che possono migliorare la qualità di vita del malato; interagire, condividere e collaborare per un obiettivo comune col fine di trasformare lo specchio sociale, attraverso esperienze concrete vissute in gruppo. Valentina Pascolini da 20 anni è nel settore della formazione sulla leadership personale e la comunicazione empatica.