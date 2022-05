Il seminario è dedicato al tema dell’efficientamento energetico e ha l’obiettivo di illustrare le buone pratiche realizzate dal progetto di cooperazione “REEHUB PLUS” nel campo della riqualificazione energetica e dell’audit energetico degli edifici. Durante l’incontro, inoltre, sarà approfondito il tema del Green Public Procurement (GPP), un argomento di rilievo sia per gli enti pubblici, sia per i professionisti e le imprese che lavorano a stretto contatto con la Pubblica Amministrazione. La tematica degli appalti verdi sarà trattata dal punto di vista normativo e giurisprudenziale, in un contesto nazionale ed europeo, con la presentazione di buone prassi realizzate, consigli e suggerimenti pratici.