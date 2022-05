L’ultimo bollettino Asrem riporta 392 positivi su 1.289 tamponi processati. Tasso di positività al 30,4%. E’ sempre Campobasso il centro maggiormente colpito dal virus con 70 nuovi contagi. Seguono Isernia con 39, Ururi, con 34, Termoli con 29. Ci sono anche 502 guariti, mentre i nuovi ingressi al Cardarelli sono 3, due i pazienti dimessi. I ricoverati per Covid sono in totale 26 di cui 14 in Infettivi, 10 in Anziano fragile e 2 in Terapia intensiva. Gli attualmente positivi in Molise sono 9.340.