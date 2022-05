Giornata di pioggia in Alto Molise e ad Agnone. Per tale motivo, l’Associazione “La Repubblica di Majella”, di pari intesa con il Comune di Agnone e la Pro Loco, ha deciso di rinviare a venerdì 13 maggio (festa del Santo patrono) il fuoco di San Michele e la Tombolata in programma per questa sera (8 maggio) nel rione Maiella.

L’orario dell’evento resterà lo stesso, vale a dire le 21:00.