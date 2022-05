Mercoledì prossimo, 11 maggio, il sottosegretario alla Pubblica Istruziuone, Rossano Sasso, sarà a Campobasso. Alle 10 visiterà il liceo Classico del capoluogo molisano, scuola che frequentò da studente. Lo rende noto la stessa scuola precisando che il sottosegretario sarà ricevuto nell’auditorium del liceo dove incontrerà i suoi ex docenti e gli attuali alunni, con i quali si intratterrà per circa un’ora, dedicandosi in seguito ad ulteriori impegni istituzionali in città e in regione.