Continuano ad arrivare segnali cautamente incoraggianti sul fronte della pandemia da Covid in Molise. Dopo settimane in cui la curva del contagio continuavano salire, negli ultimi giorni sembra essersi stabilizzata, con numeri in lieve calo. La conferma arriva anche dall’ultimo bollettino Asrem che riporta infatti 290 nuovi contagi a fronte dei 1550 tamponi processati, con il tasso di positività al 18, 7%.

Numeri a due cifre a Campobasso, con 59 casi, 27 ad Isernia, 18 a Termoli, 13 a Ferrazzano, 11 a Larino, 10 a Venafro. Sono due i pazienti ricoverati in Malattie infettive, mentre c’è un dimesso dal reparto Anziano Fragile. Non ci sono vittime ma 40 guariti. I pazienti ricoverati per Covid al Cardarelli sono in totale 25 di cui 14 in Infettivi, 9 in Anziano fragile e 2 in Terapia intensiva.Gli attualmente positivi in Molise sono 9.450 mentre le vittime dall’inizio della pandemia sono 622. Sono 51.753 le persone che hanno sconfitto la malattia.