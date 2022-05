Enrica e Piergiorgio ai Soliti ignoti, la coppia di Trivento concorrenti al game show di Rai Uno. Nel programma in prima serata di oggi 7 maggio 2022, della rete ammiraglia Rai condotto da Amadeus, dopo un brillante percorso che ha portato la coppia triventina alla potenziale vincita di 51 mila euro, purtroppo alla prova finale del “parente misterioso”, è sfumata la vincita di 25mila e 500 euro. “Una esperienza comunque emozionante – questo il commento di Enrica e Piergiorgio – e siamo contenti di averla vissuta”. Prima di lasciare lo studio, i coniugi di Trivento hanno voluto salutare gli amici e invitato i telespettatori a visitare la nostra regione, tutta da scoprire. Un bel messaggio promozionale, si spera possa essere raccolto dai tanti che seguono il programma, giunto lo scorso 5 maggio a quota mille puntate. Ad Enrica e Piergiorgio vanno i complimenti per come hanno condotto il gioco e per la simpatia apprezzata dal pubblico.