Un furto sui generis è stato compiuto questa notte a Termoli: i malviventi hanno spostato dalla zona di via India verso un terreno isolato, non troppo distante, due Fiat Panda, praticamente identiche per modello e colore. Non le hanno portate via ma hanno smontato e rubato dalle auto i catalizzatori.

Grazie alla segnalazione dei cittadini della zona, questa mattina sul posto sono arrivati gli agenti di polizia. Le utilitarie sono state restituite ai legittimi proprietari.