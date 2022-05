Share on Twitter

Contagi in calo in Molise, ma l’indice Rt torna a salire ed è questa settimana il più alto d’Italia. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale della pandemia diffuso ogni venerdì dall’Istituto Superiore di Sanità. L’Rt è ora 1,44 mentre era 1,01 la settimana scorsa. La regione passa da rischio ‘moderato’ a rischio ‘basso’ con l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti che, dopo settimane in aumento, comincia ora a scendere: è 757 mentre era 949 venerdì scorso (il dato resta comunque uno dei più alti d’Italia).

Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto, in calo il dato dell’area medica che però resta al di sopra della soglia d’allarme: 16,5 (era 20,5) mentre il dato della terapia intensiva passa da 0 al 5,1 per cento.