Share on Twitter

Share on Facebook

Avrebbero svuotato i conti della loro società e con parte dei soldi si sarebbero anche comprati una casa al mare a Campomarino.

La Guardia di Finanza di Corsico ha arrestato, su ordinanza del gip Guido Salvini, marito e moglie e ha sequestrato quasi 3,5 milioni di euro in un’indagine, coordinata dai pm di Milano Roberto Fontana e Luigi Luzi, per bancarotta, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, che vede indagato anche il liquidatore dell’azienda che si occupava di servizi di vigilanza privata, con sede a Rozzano (in provincia di Milano).

Le casse dell’impresa sarebbero state svuotate dagli indagati per oltre 2,5 milioni di euro, fino al fallimento nel dicembre 2020. Gli indagati avrebbero omesso di versare imposte per circa un milione di euro e avrebbero distratto risorse dalla società con continui bonifici e prelievi in contanti.