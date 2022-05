“Il Vangelo e la Pace”, la Caritas diocesana di Trivento incontra il cardinale Matteo Zuppi arcivescovo di Bologna. L’appuntamento, fa sapere il direttore don Alberto Conti, è per il prossimo 18 maggio 2022, alle ore 17, presso il Centro pastorale “Don Antonino Scarano”, voluto dalla Caritas diocesana di Trivento e la Scuola di formazione all’impegno sociale e politico “Paolo Borsellino”. Per informazioni si può contattare i seguenti recapiti e indirizzi: 0874.873230; caritastrivento@gmail.com; www.caritastrivento.it; facebook: Caritas Trivento. L’incontro si terrà nel rispetto delle norme anti Covid-19. Il cardinale Matteo Zuppi, il 31 gennaio 2012 viene nominato da papa Benedetto XVI vescovo ausiliare di Roma per il settore Centro e vescovo titolare di Villanova. Il 14 aprile 2012 riceve l’ordinazione episcopale, nella basilica di San Giovanni in Laterano. Il 27 ottobre 2015 papa Francesco lo nomina arcivescovo metropolita di Bologna, dall’11 gennaio 2016 è presidente della Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna. Il 29 giugno 2016 riceve il pallio nella basilica di San Pietro in Vaticano da papa Francesco. Dopo essere stato membro del XV consiglio ordinario del Sinodo dei vescovi per i giovani, papa Francesco lo nomina membro del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale il 21 febbraio 2020 e, il successivo 18 aprile, membro dell’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica. Altro appuntamento della Caritas diocesana, questa sera, 6 maggio, alle ore 18.30, presso la chiesa Santa Croce di Trivento, per presentare il progetto “Una comunità per la demenza”.