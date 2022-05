La pandemia comincia ad arretrare anche in Molise. Nel bollettino di oggi – venerdì 6 maggio – nessun decesso e 233 nuovi contagiati a fronte di 1.323 tamponi processati. Il tasso di positività è al 17,6 per cento. Migliora in modo evidente la situazione ospedaliera: nelle ultime 24 ore un solo ricovero e 8 pazienti dimessi. Scendono così a 23 i malati covid al Cardarelli (2 di questi sono in terapia intensiva). I guariti sono 233. Per quanto riguarda la provenienza dei nuovi casi, numeri a 2 cifre solo in quattro comuni: in testa Campobasso con 36 positivi, poi Isernia con 24, Termoli con 21 e Riccia con 10.