La stagione agonistica chiama gli atleti del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso all’appuntamento con il Campionato Regionale di corsa su pista in programma domenica a L’Aquila. Numeroso è il gruppo dei giovani pattinatori campobassani, sono 19, che parteciperanno alla gara federale su pista indetta dalla FISR Abruzzo ed organizzata dal Centro Polisportivo Giovanile Aquilano sull’impianto di Via San Sisto. Per la categoria giovanissimi (2013-2014) gareggeranno: Serena Di Cillo, Emanuela Di Zinno, Alessandra Monti, Elisabetta Paladino e Marika Perugini, tutte impegnate nella prova di destrezza, nella due giri sprint e sui 5 giri in linea. Negli esordienti (2011-2012) gareggeranno: Caterina e Maddalena Di Zinno, Sofia Macari, Diana Muntean e Martina Palumbo chiamate a competere anche loro nella prova di destrezza e nella due giri sprint e poi sugli 8 giri in linea. Per la categoria ragazzi 12 (2010) sarà in gara Sara Storto che dovrà disputare la gara sprint (1 giro ad atleti contrapposti) e la gara lunga (2000 metri a punti). Nella categoria ragazzi (2008-2009) gareggeranno: Francesca Del Fiore, Alessia Fuschino, Sofia Niro, Chiara Palumbo, Giordana Paolini, Valeria Pilone e Chiara Sammartino impegnate nella sprint a partenze contrapposte e sulla lunga 3000 metri a punti. In gara, nella categoria allieve, Simona Pinto chiamata al giro sprint e alla 5000 metri a punti. Dopo gli ottimi risultati ottenuti a marzo a Pescara ai Campionati Regionali indoor e ad aprile a Porto d’Ascoli (AP) in occasione del Campionato Regionale su strada, il presidente e tecnico del Centro Pattinaggio CB, Rita Bartolomeo, auspica una prova altrettanto positiva dei suoi atleti che anche su pista sapranno sicuramente farsi valere in tutte le categorie nelle diverse specialità. A fine maggio, alla Palestra “Sturzo”, il Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso saluterà atleti e genitori con una manifestazione conclusiva nel corso della quale sarà anche festeggiato il decimo anniversario dalla fondazione della ASD.

Fonte: Ufficio stampa