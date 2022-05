Numeri alla mano, il Campobasso del prossimo anno dovrà sistemare certamente l’aspetto difensivo. È stata una squadra che ha segnato molto( cinquantuno gol), ma anche incassato tanto( sessantadue reti). Calcoli fatti al netto dei cinque gol fatti e subiti nelle due gare contro il Catania. Lo ha affermato anche Cudini nella sua conferenza di commiato alla piazza. L’aspetto su cui lavorare è quello dei gol presi; quelli fatti rappresentano un’ottima base dalla quale ripartire. Il lavoro di De Angelis è teso a ricostruire un organico partendo da un ampio fondo di giocatori che verranno riconfermati in ragione dell’accordo contrattuale, ma anche per un fatto di condizioni. Tutti i tesserati hanno vissuto un’esperienza positiva in simbiosi con la società, la tifoseria e l’ambiente in generale. Qualche legame biennale potrebbe essere destinato a salutare i colori rossoblu. Probabilmente è pure banale nascondere le tante dimostrazioni di interesse che hanno ricevuto Joshua Tenkorang e lo stesso Liguori. Il primo potrebbe essere il piu’ indiziato a lasciare il Campobasso per altre destinazioni, forse anche superiori alla Lega Pro. Se così fosse, bravi i rossoblu a pescarlo nel Lanusei, ad allenarlo e a valorizzarlo. Brava poi la società a ricavarne dei profitti. Ovviamente siamo ancora nel campo delle ipotesi. Tutto quello che verrà di buono per Tenkorang, sarà legittimo perché conquistato dal giocatore sul campo. Il patron rossoblu apre alle collaborazioni come sta facendo dal suo insediamento a questa parte nel segno di una società sempre aperta e mai chiusa su se stessa. Non si parla di Campobasso in vendita, tutt’altro. Anzi, lo stesso patron ha voluto alzare l’asticella proclamando un Campobasso anche piu’ ambizioso rispetto allo scorso anno. Potrebbe essere il succo del campionato appena chiuso. La salvezza era nelle corde della squadra rossoblu, così come era nelle possibilità della squadra fare qualche punto in piu’. Lo stesso organico ha dimostrato di poter vivere nel professionismo. La salvezza è stata un traguardo sportivo sancito dal campo, parlare di miracolo potrebbe sminuire il valore degli stessi giocatori.

La testa dei tanti appassionati di serie C è rivolta ai play off ma anche ai play out. Domani salvezza in palio fra Paganese e Andria in Campania. Dopo una settimana la gara di ritorno. Il girone C è l’unico in cui si gioca solo un play out. Nel gruppo A e in quello B, due partite con in palio la salvezza: in quello settentrionale Giana Erminio – Trento e Seregno – Pro Sesto. In quello dell’Italia centrale Pistoiese – Imolese e Fermana – Viterbese. Da annotare che anche qui la giustizia amministrativa ha alterato la regolarità sportiva. L’Imolese, infatti, prima penalizzata a dicembre di due punti, ora si è vista restituire il bottino. Evento che è andato poi ad avere effetti diretti sulla classifica, quindi anche sulla griglia play out.