Ultima giornata nei campionati nazionali di futsal, dalla settimana prossima il via a play off e play out. In C1 regionale spazio alle finali play off dei rispettivi gironi. Partiamo dal torneo di A2, il Cln Cus Molise riceve al Palaunimol la capolista Active Network. Negli ultimi 40 minuti ufficiali di campionato la squadra di Sanginario ha l’obiettivo della vittoria per proteggere la terza posizione. Il successo maturato sabato scorso contro la Lazio, non solo ha permesso di ottenere la qualificazione play off con una giornata di anticipo ma ha lanciato i rossoblu al terzo posto, grazie al successo del Pomezia sul Genzano. Un risultato incredibile, se consideriamo l’obiettivo salvezza dichiarato ad inizio stagione. Cus Molise qualificato per il secondo anno consecutivo nella post season, un risultato straordinario per una società che ha sempre lavorato in modo umile e senza mai eccedere con le spese. Ora c’è la possibilità di chiudere addirittura al terzo posto, una condizione che permetterebbe ai cussini di giocare la semifinale play off davanti al pubblico amico del Palaunimol. Motivazioni al massimo per Barrichello e compagni per l’arrivo della capolista, l’Active Network, squadra di Viterbo, ha dominato il campionato sin dalle prime battute. I laziali, tuttavia, non sono promossi in A1, il nuovo regolamento prevede uno spareggio con le vincenti degli altri gironi, due le promosse al termine dei play-in (così ribattezzati), mentre le due perdenti entreranno in competizione con le squadre che risulteranno vincenti al termine dei play off dei rispettivi gironi.

Nel torneo di serie B chiusura casalinga per la Chaminade che riceve il Dream Team Palo del Colle. I campobassani, retrocessi da tempo, cercheranno di chiudere con un sorriso la stagione 2021/2022. I pugliesi sono al quinto posto, in zona play off, senza possibilità di modificare la posizione. I ragazzi di Cavaliere vogliono congedarsi nel miglior modo possibile dal torneo di serie B, un arrivederci ci auguriamo, considerata la volontà della società rossoblu di presentare domanda di ripescaggio.

Infine nel campionato di C1 spazio alle finali play dei gironi A e B. Per il primo raggruppamento sfida tra il Futsal Colli al Volturno ed il Roccaravindola, mentre nel girone B il Città di Campobasso riceve alla palestra Sturzo il Futsal San Severo. Favorite le squadre che giocano in casa, Colli al Volturno e Campobasso sono pronte a confermare gli esiti della regular season per scontrarsi nella finalissima prevista tra una settimana, utile ad individuare la rappresentante molisana nel prossimo campionato di serie B.