Venafro torna a correre: dopo 2 anni di stop forzato, causa Covid, torna l’attesissimo Trofeo San Nicandro Città di Venafro organizzato dalla Atletica Venafro. L’appuntamento è fissato per il prossimo 5 giugno alle ore 17, manifestazione anticipata di una settimana per via dell’election day del 12 giugno. Sarà un’edizione, la numero 20, che si annuncia frizzante. La macchina organizzativa è al lavoro ormai da tempo sia sul fronte delle collaborazioni sia su quello strettamente sportivo. L’obiettivo, forti del buon lavoro svolto nelle diciannove precedenti edizione e dell’ottima riuscita della Mezza Maratona organizzata lo scorso febbraio in collaborazione con la Nuova Atletica Isernia, è di superare la soglia dei 400 atleti alla partenza, obiettivo sicuramente alla portata, visto l’interesse giunto già dalle regioni limitrofi, nonché di portare a Venafro, proprio per celebrare la ventesima edizione, qualche atleta nel giro della Nazionale. La gara, che gode del titolo di gara nazionale Bronze, prevede, come da tradizione, un percorso di 3 giri da 3,333 km che si dispiega nel centro cittadino e per questo non proprio veloce, ma molto tecnico. Percorso che nei prossimi giorni sarà nuovamente omologato dai tecnici della Fidal Nazionale.

Fonte: Ufficio stampa