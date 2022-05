L’anno scolastico 2021/2022 sta per volgere al termine, il mese di maggio è decisivo per le votazioni finali. Gli alunni con insufficienze devono sostenere compiti e interrogazioni per ottenere la promozione ed evitare il debito formativo. Manca poco anche agli Esami di Stato.

Il Centro per l’Apprendimento Il Gemello di Einstein ha attivato i corsi di recupero per gli studenti che frequentano le scuole medie e superiori e devono migliorare in una o più materie. Lo scopo è quello di colmare le lacune individuando il miglior metodo di studi personalizzato, questo aiuta a risparmiare tempo e a ottimizzare i risultati. Accanto agli studenti che non vogliono rischiare l’anno e non vogliono essere “rimandati a settembre” ci sono gli alunni proiettati all’esame di stato. Dopo due anni di prove finali on-line quest’anno gli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione tornano in presenza. L’esame di terza media, in programma tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, prevede due prove scritte (italiano e competenze logico-matematiche) e un colloquio dove verranno accertate anche le competenze relative alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all’insegnamento dell’educazione civica. Per i maturandi 2022 prevista una prova scritta di italiano (sette tracce con tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità), una seconda prova sulle discipline di indirizzo, predisposta dalle singole commissioni d’esame, e un colloquio. La maturità avrà inizio il 22 giugno alle 8:30. Preparare l’esame di fine anno non è affatto semplice perché si tratta di ripassare il programma di tutte le materie. Lo staff del Centro per l’Apprendimento il Gemello di Einstein, orami da anni, accompagna gli studenti verso l’esame di terza media e la maturità. La prima cosa da fare è tenere a bada l’ansia, organizzare al meglio il tempo e non ridursi all’ultimo minuto. Le mappe concettuali sono un ottimo strumento utilizzato dal Centro per ricordare i punti salienti di ogni argomento.

Fonte: Ufficio stampa