Nessun taglio agli ospedali, per come sono strutturati ora e una integrazione del servizio sanitario tra pubblico e privato.

E’ l’idea con la quale il commissario regionale alla sanità, Toma, si siederà davanti ai tecnici del tavolo interministeriale a Roma, con cui dovrà confrontarsi per il piano operativo che rimarrà in vigore fino al 2024.

Tutte le prestazioni erogate ad oggi, ha spiegato il Governatore, verranno mantenute e sono previsti eventuali potenziamenti. La proposta è stata illustrata ai sindacati di categoria, che hanno incontrato Toma a palazzo Vitale, proprio per avere un confronto ed eventualmente ritoccare il piano che è in fase di ultimazione.

Toma ha rimarcato che il Pos 2022/2024 è frutto di incontri oltre che con i rappresentanti sindacali, con le istituzioni gli ordini professionali e i comitati.

Con tutte queste categorie che svolgono un ruolo importante nella organizzazione della sanità, ha aggiunto Toma, abbiamo ascoltato e poi condiviso i problemi che vanno affrontati e risolti. In questo modo -ha concluso Toma – siamo arrivati a una sintesi che è contenuta nelle linee di indirizzo della nuova programmazione e che non prevede alcun taglio.

Intanto, però, per una regione piccola come il Molise, quello in corso è il 13esimo anno di commissariamento per rientrare da un debito che resta nell’ordine di un paio di centinaia di milioni.

Briciole a confronto con i passivi miliardari di Lazio e Calabria la cui sanità è ridotta a brandelli. Da 13 anni i cittadini molisani sono soggetti a una tassazione superiore a quelle delle altre regioni.