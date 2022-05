“La pedofilia è una minaccia costante all’integrità di bambini e ragazzi che oggi travalica il mondo reale e si diffonde anche online. Nella Giornata Nazionale per la lotta alla pedofilia, La Polizia Postale e delle Comunicazioni ribadisce il suo impegno, innanzitutto repressivo, nella protezione delle piccole vittime di un crimine aberrante e vergognoso”. Lo afferma il dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni del Molise Francesco Addesa. “Si riconferma, a livello nazionale – aggiunge – un andamento preoccupante per cui la pedofilia diventa un pericolo imminente anche per i bambini più piccoli, difatti sono stati riscontranti diversi casi con un trend che però è sostanzialmente stabile rispetto all’anno 2020 in Molise nel numero dei bambini coinvolti in casi di pedopornografia e adescamento. Socialnetwork, videogiochi e messaggistica possano costituire una grande opportunità di crescita ma anche un pericolo a cui prestare la massima attenzione”. In Molise nel 2021 sono stati 4 i casi trattati dal Compartimento Polizia Postale, “casi nei quali – conclude Addesa – famiglie e vittime sono state costrette a fare i conti con la capacità manipolatoria di adulti consapevoli, con la circolazione illegale di immagini di violenza”.