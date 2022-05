Il valzer di allenatori in Lega Pro ancora non può entrare nel vivo. Una grossa voce in capitolo in merito ce l’avranno play off e play out che da oggi diranno altri verdetti. Le altre squadre ferme ai box, a dire il vero non molte, hanno il pensiero fisso al prossimo anno. Fra queste il Campobasso, lo stesso Taranto che, nonostante un altro anno di contratto con Laterza, potrebbe giungere ad una separazione dal tecnico in carica. E’ questa la sensazione che hanno molti addetti ai lavori in riva allo Ionio. Per la panchina rossoblu pugliese, si fa il nome di Ciro Danucci con un passato anche da centrocampista del Campobasso, che pare abbia riscosso consensi da allenatore del Nardò, carica che è tuttora in corso. A Picerno incontro prossimo fra Leonardo Colucci e il direttore generale Vincenzo Greco. Si fa verso la prosecuzione del rapporto per quello che è stato un matrimonio certamente felice. Da riammesso il Picerno è stato in grado di terminare nel giro play off. Non male per un piccolo comune dell’entroterra lucano. Mister Caneo e la Turris pure potrebbero andare avanti insieme anche se è atteso un incontro in merito. Lo stesso Caneo sarebbe molto corteggiato da altre società di serie C. Destinate a separarsi le strade di Menichini e del Monterosi Tuscia autore di un campionato sopra le righe. Anche in questo caso parliamo di un piccolo centro del viterbese.

A Campobasso è un periodo di stasi solo apparente, ma la dirigenza è alle prese con un lavoro che abbraccia piu’ fronti. Da quello burocratico che riguarda l’incartamento per l’iscrizione all’aspetto anche commerciale: a giorni sono attesi nel capoluogo i dirigenti della Teknorex, ultima azienda in ordine di tempo a sposare la causa rossoblu. Ci sono stati già due incontri; il prossimo sarà quello in cui le parti formalizzeranno la collaborazione. Tutti i calciatori hanno abbandonato la città. Si potrebbe avere un’idea di massima di chi potrebbe lasciare il capoluogo anche dopo qualche anno di militanza. Sarà o meno il caso del capitano Francesco Bontà che è in scadenza? Società e calciatore devono riaggiornare la situazione: da una parte, la proposta della dirigenza; dall’altra, i reali propositi del capitano.

Merita un capitolo a parte la questione tecnica: i profili che piacciono a Gesuè sono almeno quattro e non si discostano dalle caratteristiche dell’ex allenatore. Una persona capace di valorizzare il materiale a disposizione e con voglia di migliorarsi quotidianamente. In una scala ideale rimangono in lizza Fabio Prosperi che sembra il piu’ accreditato, Federico Guidi in uscita dal Teramo, Stefano Sottili e Fabrizio Romondini. Quest’ultimo e Prosperi sono ancora alle prese con i rispettivi obiettivi di Vastogirardi e Fiuggi. Se dovesse essere uno di questi due profili, il Campobasso prenderà tempo prima di comunicare ufficialmente il nuovo allenatore. Anche lo stesso silenzio stampa indetto dal Vastogirardi in vista del finale di stagione potrebbe lasciar intendere qualcosa in favore dell’ex tecnico del Taranto.