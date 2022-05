Bonus bebè, il Comune di Limosano eroga 1.500 euro ai nuclei familiari con un nuovo nato. L’amministrazione comunale di Limosano, anche per quest’anno, ha previsto una misura economica straordinaria a beneficio dei nuclei familiari residenti nel Comune, nei quali c’è un “nuovo nato”. Un “bonus bebè” del contributo complessivo di 1.500,00 euro da ripartire in tre rate, al nucleo familiare che abbia i seguenti requisiti: nascita del bambino avvenuta tra il 01.01.2022 ed il 31.12.2022; residenza di entrambi i genitori a Limosano dalla data della nascita del bambino e per i successivi tre anni; coabitazione del nucleo familiare con il bambino risultante dall’anagrafe della popolazione residente dalla data della nascita del bambino e per i successivi tre anni; regolarità nei pagamenti di tutte le imposte e tasse comunali dovute dal nucleo familiare. Il bonus può essere richiesto ed erogato anche ai nuclei formati da un solo genitore ed anche ai bambini adottati purché in presenza dei requisiti sopra citati. Il contributo verrà erogato in tre rate da 500 euro l’una, la prima a seguito della nascita del bambino, la seconda al compimento del primo anno di età, la terza a seguito di inizio della frequenza della scuola dell’infanzia nel plesso scolastico di Limosano. L’erogazione delle rate è subordinata a singole richieste da produrre all’Ente secondo le seguenti modalità: prima richiesta entro sei mesi dalla nascita del bambino; seconda richiesta entro sei mesi dal compimento del primo anno di età del bambino; terza richiesta entro sei mesi dall’inizio della frequenza scolastica.