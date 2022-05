Superare le disuguaglianze create da pandemia e crisi sfruttando al meglio le risorse in campo. Un compito a cui le istituzioni sono chiamate, in modo prioritario, socondo la Uil. Concetto ribadito dal segretario aggiunto della Uiltucs Paolo Andreani, intervenuto al IV congresso della categoria sindacale, che riguarda commercio Turismo e servizi. Un Congresso molto partecipato, al Coriolis a Roipalimosani.

“Occorre risolvere i problemi delle infrastrutture e della formazione, ma soprattutto c’è una questione dei salari, da adeguare o alzare per una reale ripartenza. Ci sono le risorse europee da sfruttare al meglio” ha spiegato il sindacalista nazionale.

“Un solido presente verso un solido futuro” lo slogan dell’iniziativa. Articolata e precisa la relazione del segretario regionale della Uiltucs Pasquale Guarracino che ha duramente accusato la classe politica regionale a suo dire incapace di risolvere le vertenze in atto, fallimentare. “Volutamente non abbiamo invitato politici – ha detto – per evitare passerelle elettorali. Loro non hanno risolto una sola delle vertenze in atto, vorrei capire cosa fanno tutto il giorno se l’emergenza è lavoro e occupazione”.

Per la Uiltucs obiettivi e richieste sono chiari. “Bisogna essere in grado di dare risposte precise che ora mancano per assenza di programmazione. Cosa si farò con i fondi del Pnrr? La concertazione non può mancare” ha concluso Guarracino.