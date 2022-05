Una ‘marcia bianca’ per ricordare Sonia. E’ quella che hanno organizzato gli amici di Sonia Di Pinto, la molisana uccisa la notte di Pasqua durante una rapina nel ristorante dove lavorava in Lussemburgo. L’iniziativa si terrà domenica prossima, 8 maggio, dalle 14.30 lungo alcune strade del Lussemburgo. La marcia per rendere omaggio alla 46enne di Petacciato si concluderà in un parco della città con il lancio di palloncini bianchi. “Vogliamo in questo modo ricordare la nostra amica – hanno spiegato gli organizzatori – e indosseremo tutti una maglietta bianca. Chi vorrà lasciare fiori, candele o messaggi davanti al ristorante potrà farlo dopo la marcia”. Per l’omicidio di Sonia la polizia ha arrestato nei giorni scorsi tre persone e le indagini sono ancora in corso.