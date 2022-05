In regione nelle ultime 24 ore una nuova vittima, un 88enne di Colle d’Anchise deceduto poco dopo il ricovero al Cardarelli. I contagi sono 340 su 1761 tamponi processati, il tasso di positività è al 19,3 per cento. Con due pazienti dimessi e due ricoveri resta invariata la situazione in ospedale con 39 pazienti ricoverati (di questi 2 in rianimazione). I guariti sono 322. Per quanto riguarda la provenienza dei nuovi casi, numeri a 2 cifre solo in 6 comuni. In testa Campobasso con 49, poi Isernia con 41 e Termoli con 22. Seguono Venafro e Guglionesi (13) e Larino (12).