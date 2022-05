Il virus circola ancora ma rispetto al passato abbiamo più armi per combatterlo. Decaduto l’obbligo delle mascherine anche al chiuso, fatte le dovute eccezioni, eliminato anche il green pass, il Paese si avvia verso un graduale ritorno alla normalità. In Molise cambiano anche le regole che riguardano le vaccinazioni. Da oggi resta aperto a Campobasso solo il centro vaccinale dell’ospedale Cardarelli, mentre quello del Selvapiana, allestito all’interno della Cittadella dell’Economia, aperto il 17 aprile 2021 in piena pandemia, da oggi è chiuso anche per effetto della scadenza della convenzione con il Comune di Campobasso che è proprietario della struttura. Lì erano state somministrate oltre 102 mila dosi di vaccino anti covid. Il centro hub del Cardarelli sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 14. Intanto va avanti la campagna vaccinale, anche se non con i ritmi dei mesi scorsi. Eppure sono ancora tanti i molisani che non hanno ricevuto neppure la prima dose o che non hanno concluso il ciclo vaccinale. Procede a molto rilento la vaccinazione per la quarta dose, riservata, come noto, ai soggetti fragili ed agli over 80, di cui 22mila hanno ricevuto il booster, mentre solo 800 hanno fatto la quarta dose. Le quarte somministrazioni, in totale, sono 1500.

Va ricordato che per essere vaccinati, sarà necessario prenotarsi sull’apposita piattaforma.