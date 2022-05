Share on Twitter

Un maggio pieno di eventi quello previsto nel centro culturale ‘Concetta D’Antonio’, presso Villa Artemide a Frosolone.

In particolare, il centro culturale ‘Teseide’ ha programmato per i sabati di maggio quattro appuntamenti culturali, con ospiti e relatori conosciuti nel panorama molisano e non solo.

Il primo appuntamento è previsto per sabato 7 maggio alle ore 18: protagonista il libro “Sul filo della legge. I coltelli di Frosolone dalla legge del 1871 alla legge Giolitti”, che verrà presentato con l’autore Giuseppe Prioletta.

Il secondo appuntamento sarà sabato 14 maggio alle 18 con la relazione su “I gioielli della sposa. Riti, simboli e ornamenti” a cura del professor Antonio Scasserra.

Appuntamento straordinario domenica 15 maggio con la celebrazione del primo anniversario di ‘Epica’, la mostra permanente di coltelli, e del centro ‘Teseide’. In quest’occasione verrà presentato il punto vendita ‘Fraraccio 1929’ in via Filangieri.

Il terzo appuntamento, sabato 21 maggio, sempre alle 18, è con il professor Fabrizio Nocera, che relazionerà sulla “Resistenza dei molisani dentro e fuori regione”

Quarto e ultimo appuntamento nel mese di maggio è previsto per sabato 28 maggio, alle 18: la dottoressa Carla Ciamarra parlerà de “Il silenzio non è mai silenzio. Oltre l’Alzheimer”.

Insomma, un mese di maggio all’insegna della cultura presso Villa Artemide.