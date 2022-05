Sono 432 i nuovi contagi in Molise sui 1899 tamponi refertati, con il tasso di positività che si attesta al 22,7%. Il dato emerge dall’ultimo bollettino Asrem che riporta anche due nuovi ricoveri in Infettivi e tre pazienti dimessi dallo stesso reparto. I ricoverati per Covid al Cardarelli sono 39 di cui 26 in Malattie infettive, 12 in Anziano fragile e uno in Terapia intensiva. Resta Campobasso il centro più colpito dal virus con 90 casi, seguito da Termoli con 45 , Isernia con 28. Ci sono tuttavia anche 509 guariti. Gli attualmente positivi sono 8.910.