Il Campobasso è attivo per ricostruire in toto lo staff tecnico dopo il divorzio da Cudini, quest’ultimo potrebbe legarsi all’Ancona anche se non è da escludere la conferma del tecnico Colavitto. Fra i candidati alla panchina rossoblu, oltre a Prosperi alle prese con la salvezza del suo Vastogirardi, ci sono anche Federico Guidi, prossimo a separarsi dal Teramo dove ha conseguito l’obiettivo salvezza e Stefano Sottili, ex Martina, Melfi e quest’anno sostituto di Novellino sulla panchina della Juve Stabia prima di essere sostituito a sua volta.

Primo turno dei play off di Lega Pro. Nel girone A proseguono la Pro Patria che da decima in classifica espugna il campo del Lecco quinto, il Vercelli ( 0-0 contro la Pergolettese) e la Juventus Under 23 che ha pareggiato contro il Piacenza. Queste le partite di mercoledi 4 maggio: Pro Vercelli – Juventus under 23 e Triestina – Pro Patria. Nel girone B continua a sorprende in positivo l’Olbia che fa fuori l’Ancona al Del Conero. Netto due a zero e i sardi proseguono l’avventura. Il Gubbio di Torrente batte di misura la Lucchese, il Pescara dopo il 2-2 contro la Carrarese passa grazie al miglior piazzamento. Mercoledi si giocheranno Entella – Olbia e Pescara – Gubbio. Nel girone C rispettate le previsioni con le squadre casalinghe che hanno guadagnato il passaggio al secondo turno. È stato il caso del Foggia che ha sconfitto 2-0 la Turris grazie ai gol di Di Grazia e Curcio. Il Monopoli pareggia contro il Picerno e passa al turno successivo. Segnano Gerardi per gli ospiti, pareggia Borrelli per i pugliesi avanti grazie alla classifica finale migliore. Infine, è 2-2 fra Francavilla e Monterosi: in vantaggio gli ospiti al 7’ con Buglio, pareggio di Miceli per i pugliesi al 12’. Brindisini avanti a fine primo tempo con Patierno. Gol del definitivo 2-2 con Tartaglia. Il Monterosi saluta i play off e, molto probabilmente, anche il tecnico Menichini. Mercoledi in programma Avellino – Foggia e Monopoli – Francavilla. Anche dopo domani gare secche e avanti la migliore posizionata in classifica finale in caso di pareggio.