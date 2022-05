REAL SAN GIUSEPPE 5

CLN CUS MOLISE 3

(2-1 primo tempo)

Real San Giuseppe: Massaro, Vitiello, Pisani, Follo, Ziello, Varriale, Quagliero, Napolitano. All. Cipollini.

Cln Cus Molise: Oliveira, Picciano, Sabia, Buonicore, Lucas, Palamaro, Trematerra, Spina, Lagioia, Brunale, Fierro, Muccini. All. Di Stefano.

Marcatori: Sabia, Lucas (2) Follo (3), Varriale, Quagliero.

Si chiude una grande stagione per l’under 19 del Circolo La Nebbia Cus Molise che alza bandiera bianca nei 32esimi dei playoff in casa del Real San Giuseppe. Al di là di questa sconfitta resta l’ottimo percorso fatto dalla squadra di Antonio Di Stefano che con un gruppo totalmente nuovo ha chiuso tra le grandi in ambito nazionale. E da qui bisognerà ripartire per programmare il futuro. La gara in terra campana ha visto i rossoblù andare in vantaggio nel primo tempo e subire la rimonta del Real che ha chiuso avanti 2-1 la prima frazione di gioco. Nella ripresa sono venute fuori la maggiore esperienza e cinicità dei locali che, anche grazie ai numerosi interventi risolutivi del portiere Vitiello, sono riusciti a mettere in cassaforte il passaggio del turno. Al Cln Cus Molise resta quanto di buono fatto durante l’arco della stagione (andata sempre in crescendo) e l’orgoglio per aver centrato un traguardo prestigioso come quello dei playoff in un girone molto difficile. “Prima di tutto voglio fare i complimenti al Real San Giuseppe, squadra ben messa in campo e ben allenata – spiega al termine del match il tecnico del Cln Cus Molise Di Stefano – non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi che anche ieri hanno dato il massimo contro un ottimo avversario. E’ stata una stagione più che positiva – prosegue – e a tutta la squadra va un grande ringraziamento a nome mio personale così come un pensiero e un grazie va ai miei collaboratori Manuel Di Palma, Giovanni Capra e Chirstian Trotta oltre che alla società che non ci ha mai fatto mancare niente. Ci sono delle ottime basi per ripartire la prossima stagione e per continuare nel percorso di crescita intrapreso durante questo anno sportivo”.