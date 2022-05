Share on Twitter

Una giovane insegnante sarebbe stata scippata dello zainetto ieri sera verso le 21, dalle parti di via Benedetto Croce a Campobasso. Come riportato dalla giovane, l’autore del gesto- con giubbotto nero e cappello nero di lana in testa- le è arrivato alle spalle, strappandole lo zainetto e mettendosi poi a correre. La ragazza- così ha raccontato alla nostra redazione- ha gridato a squarciagola, ma nessuno è intervenuto. “Non si sono nemmeno affacciati alle finestre, ci ha detto”.

Nello zaino la giovane aveva 1400 euro in contanti e due telefoni cellulari, oltre a documenti e chiavi. “Mi sono recata in caserma dai carabinieri per la denuncia, ma purtroppo mi hanno detto che bisogna aspettare fino a domani, due maggio”.