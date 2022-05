Share on Twitter

Share on Facebook

L’associazione “Moduel” di Agnone ha organizzato per questa sera alle ore 18:00, presso il rione della Ripa del centro altomolisano, un evento musicale dal titolo “RIPArtiamo”. L’iniziativa rappresenta un connubio esclusivo tra musica e promozione del territorio.

Difatti, nel corso dell’incontro verrà girato un video promozionale a favore della ripartenza sociale ed economica della cittadina agnonese post-pandemia. “Dopo una lunga attesa,la voglia e l’amore per la musica e il nostro paese ci ha portato a proporvi una nuova esperienza da vivere tutti insieme. – hanno commentato dall’Associazione – Il connubio tra esperienza musicale e paesaggi incontaminati aprirà un nuovo canale di promozione per la valorizzazione del nostro territorio e per la riscoperta delle sue location più caratteristiche“.