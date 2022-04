La Carrese della rinascita, dalle mille emozioni. Sorpassi e controsorpassi, alla fine i Giovanotti tagliano per primi il traguardo, secondi i giovani di poco distanti. Staccati i giovanissimi. Gioia a San Martino dopo 3 anni di stop. Fiumi di gente hanno invaso di entusiasmo il paese che per l’occasione si è tinto dei colori della Carrese, giallorosso, biancoceleste e gialloverde. Un tripudio di sensazioni. È stata una corsa nel segno della sicurezza. Dalla partenza all’arrivo passando per il cambio, addetti ai lavori sempre attenti. Lungo tutto il teagitto sistemate a dovere le barriere per impedire agli spettatori di occupare il tracciato della corsa. Sono tutti d’accordo. Quest’anno ha vinto la Carrese.

Già in mattinata durante la toccante benedizione, il parroco don Nicola Mattia lo aveva detto: “Questa Carrese ci fa tornare comunità”