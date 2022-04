Riceviamo e pubblichiamo il messaggio del Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, sulla Festa del Lavoro, primo maggio.

“Si celebra, domenica 1° maggio 2022, una festa particolarmente importante, che riveste un significato particolare in questo periodo e nel nostro Molise.

La Festa dei Lavoratori è un appuntamento che ci ricorda l’impegno dei movimenti sindacali e gli obiettivi sociali ed economici raggiunti dai lavoratori dopo lunghe battaglie.

Non dobbiamo, però, dimenticare come, oggigiorno, sono tante le persone senza lavoro ed è compito delle istituzioni promuovere quelle azioni che possano mettere in condizione le aziende di investire sui propri territori, in modo da offrire lavoro.

Il periodo congiunturale non ha aiutato, ma è pur vero che le azioni messe in campo nel post-pandemia possono rappresentare un’opportunità da cogliere al volo.

Si torna a festeggiare nella pienezza della sua giornata la festività del 1° maggio e non possiamo far altro che lavorare e continuare a impegnarci come istituzioni affinché il Molise torni a essere meta di lavoro e non più di emigrazione dei nostri giovani. Ma la festa dei lavoratori, quest’anno, è anche occasione per lanciare un messaggio di pace”.

Presidente della Provincia di Campobasso

Ing. Francesco Roberti