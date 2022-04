Il bollettino Asrem con i dati Covid. Sono 399 i nuovi positivi riscontrati su 3315 tamponi refertati, tra molecolari e antigenici. Tasso di positività al 12%. Non ci sono decessi. 2 i ricoveri in Malattie infettive e un dimesso da Anziano Fragile. Da registrare anche un trasferimento in Terapia intensiva. Al momento sono 40 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli di Campobasso di cui 27 in Malattie Infettive e torna ad essere occupata la Rianimazione con un ricovero.

Dei nuovi positivi 64 sono di Campobasso, 33 di Termoli, 32 quelli di Isernia, 21 di Larino. Numeri inferiori negli altri comuni interessati.

Sono 8987 gli attualmente positivi nella nostra regione. 80 i guariti.