Consiglio comunale di Trivento, passa il rendiconto e il bilancio. Corallo: il nostro è un Ente sano, le cifre parlano più delle parole. In un anno recuperate 600mila euro. Il consiglio comunale riunitosi presso il centro polifunzionale di corso Beniamino Mastroiacovo, ha approvato il rendiconto sulla gestione finanziaria del 2021 e il bilancio di previsione 2022/2024. Tra gli altri punti messi all’ordine del giorno, approvato il conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite ignoto – medaglia d’oro al valor militare”. Soddisfatto il sindaco Corallo che così si è espresso a margine del consiglio, “il nostro è un Ente sano, le cifre parlano più delle parole. Tutti sappiamo di avere una spada di Damocle, l’atto ingiuntivo del Consorzio di Sviluppo, con un piano di rientro decennale – ha aggiunto Corallo – nonostante ciò, non abbiamo fatto pesare nulla ai nostri cittadini, se non l’Irpef passata l’anno scorso da 0,3 a 0,4. Tutto ciò è stato possibile perché il sindaco e la sua giunta, con grande responsabilità, hanno rinunciato alle loro indennità. In un anno abbiamo recuperato ben 600 mila euro, siamo passati da un piano di rientro da un milione e 800 euro a un milione e due. Non solo – ha concluso Corallo – con i miei consiglieri, il segretario comunale De Falco e tutta la struttura comunale, stiamo lavorando alacremente per intercettare fondi, rispondendo a tutti i bandi possibili, per rilanciare la nostra Trivento. Ribadisco, stiamo portando avanti un piano di rientro, che sta portando i suoi frutti e che, soprattutto, non grava in alcun modo sui nostri cittadini, se non per il minimo necessario imposto dal Ministero”.