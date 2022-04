Penultima giornata nei tornei nazionali di futsal, in C1 regionale via ai play off per decretare la rappresentante molisana nel prossimo torneo di serie B. In A2 il Cln cus Molise ospite della Lazio calcio a 5. Vera e propria gara spareggio play off per la squadra dell’ateneo che con 5 punti di vantaggio sui capitolini, a soli due turni dalla chiusura del campionato, può usufruire del primo match point per chiudere il discorso play off. Situazione ingarbugliata, in primis l’Active Network, capolista e prossima avversaria dei cussini, deve blindare domani pomeriggio il primo posto visti i 5 punti di vantaggio sul Pomezia. Non sarà semplice, considerato l’avversario di turno il Benevento, le streghe al quarto posto rischiano il recupero dalle retrovie della Lazio calcio a 5. Un turno decisivo nel girone C, con una serie di intrecci che delineeranno, al termine delle ostilità, una griglia difficilmente modificabile nell’ultima giornata. Mister Sanginario ha preparato al dettaglio la sfida ai romani, sicuramente per importanza e difficoltà ambientali la gara più importante del campionato. Nel match d’andata i cussini riuscirono ad avere la meglio al termine di una gara tiratissima, con un post partita tutt’altro che tranquillo. Ora la prova più difficile per Barrichello e compagni, la Lazio cercherà in ogni modo di far perdere serenità ai molisani per spostare l’ago della bilancia in proprio favore. Calma e sangue freddo, il Cus ha cinque punti di vantaggio e non ha assolutamente l’assillo della vittoria, al contrario dei biancocelesti.

In serie B, trasferta a Bitonto per la Chaminade Campobasso. Stagione da portare al termine poi programmare il futuro, questa la linea in casa rossoblu. La voglia e l’entusiasmo sono scemati da tempo, i risultati dell’ultimo periodo sono lo specchio di una retrocessione maturata da qualche giornata. In queste ultime due uscite i giovani campobassani cercheranno di limitare i danni e maturare altra esperienza che servirà per il futuro. Bitonto in trasferta domani, sabato prossimo la gara casalinga contro il Palo del Colle, questi gli ultimi due impegni stagionali per la Chaminade.

Infine nel torneo regionale di C1 via ai play off. Una final eight, se così possiamo definirla, con il vantaggio del campo e del doppio risultato per le migliori classificate nei due gironi. Le favorite per arrivare alla finalissima sono il Futsal Colli al Volturno, vincente del gruppo A, impegnato domani contro il Caraceno, ed il Città di Campobasso Futsal, padrone del girone B, atteso dalla sfida interna contro la Juvenes Termoli. Chiudono il programma le altre due gare Roccaravindola – Polisportiva Bojano e San Martino – San Severo. Quattro squadre staccheranno il pass per le semifinali play off, in attesa della finalissima che si giocherà sabato 14 maggio