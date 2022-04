Dura presa di posizione della sezione distrettuale dell’Anm del Molise rispetto alla riforma Cartabia, giudicata contraria ai principi della Costituzione, tesa a minare l’indipendenza e l’autonomia della magistratura. Anm Molise si riferisce soprattutto alla limitazione della possibilità di passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa, e alla scelta di non introdurre criteri vincolanti per determinare i carichi esigibili affidandoli alla discrezionalità dei capi degli uffici

.La magistratura molisana “concorda nel ritenere che il disegno di legge sulla riforma dell’Ordinamento giudiziario si presenti, sotto plurimi profili, in contrasto con il principio costituzionale di autonomia e indipendenza della magistratura”. Così in una nota il presidente dell’associazione nazionale magistrati Molise Michele Russo e il segretario Nicola D’Angelo, rispettivamente presidente del tribunale di Larino e capo della procura della Repubblica di Campobasso, esprimono a nome della sezione distrettuale del Molise “profondo dissenso rispetto alla introduzione di norme che si configurano come un vero e proprio vulnus all’indipendenza e all’autonomia della magistratura” e sollecitano “la riflessione dell’avvocatura e della società civile sull’interesse comune a un esercizio efficace ed efficiente della giurisdizione che per essere tale deve essere prima di tutto indipendente e imparziale, se è vero che non può esserci processo senza un giudice indipendente e imparziale”.