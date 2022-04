Firmato il protocollo di intesa tra il Comune di Montenero Val Cocchiara e la Provincia di Isernia sulla sicurezza stradale e la tutela della fauna.

In particolare l’accordo, primo nella provincia di Isernia, si muove su due direzioni operative: da un lato l’installazione di dispositivi ottici e acustici per disincentivare l’arrivo degli animali sulla strada e, dall’altro, il via libera a una serie di infrastrutture sulle provinciali per segnalare agli automobilisti l’eventuale presenza degli animali selvatici.