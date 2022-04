Presentati in conferenza stampa dall’assessore allo Sport, Cultura e Turismo Michele Barile tutti gli eventi collegati al #PrimoMaggio.

Una serie di #manifestazioni che inizieranno in realtà nei giorni precedenti al primo maggio giorno nel quale, invece si concentreranno, tutte le iniziative volute per la giornata dedicata alla #FestadeiLavoratori. Da parte dell’assessore Barile e della struttura comunale i ringraziamenti a tutte le associazioni che si sono messe a disposizione per l’organizzazione delle manifestazioni e agli esercenti sempre disponibili ad accogliere di buon grado le proposte portate avanti dal #ComunediTermoli

A far da apripista alla tre giorni di eventi il “Villaggio dei bambini” che aprirà i battenti in Piazza Vittorio Veneto venerdì 29 aprile alle ore 17 con “Mago Peppe Show”, un pomeriggio dedicato ai bimbi e alle famiglie con il teatro dei burattini e le magie del Mago Peppe.

Sabato 30 aprile sempre alle ore 17 in Piazza Vittorio Veneto “Checco Clown Magico”, una performance con tante risate e divertimento tutta da vivere.

Tanti, infine gli eventi che si terranno domenica primo maggio:

– Alle ore 10sul Lungomare Nord Cristoforo Colombo il “Quarto Memorial Paul Walker” Opening of Tuning Season 2022 on the beach

– Alle ore 10,30 in Piazza Vittorio Veneto “Sorridere Sempre Party” con i volontari dell’associazione Sorridere Sempre Onlus denominati ormai da tutti come i “Maestri del Sorriso”.

– Alle ore 17 in Piazza Vittorio Veneto “Magicamente-LegnoGiocando” con le performance di “Mastro Tony” al quale si aggiungerà anche la magia del “Mago Awax”. A seguire la giornata sarà allietata dai tanti spettacoli musicali dislocati per le vie del centro:

– Via XX Settembre dalle ore 18 in dj set con Fabrizio Della Corte

– Corso Nazionale dalle ore 18 “Band Acustica”

– Corso Nazionale ore 18 “Fall Out”

– Piazza Insorti D’Ungheria ore 18 concerto “Acid Lake”

– Largo Piè di Castello ore 18 “Tuttocompreso”

– Piazza Duomo ore 18 concerto “Jumping Jack Band”

– Corso Fratelli Brigida ore 18 concerto “Kiss e Cheese”