Inserimento lavorativo, il Comune di Torella del Sannio pubblica l’avviso per tre borse lavoro. La borsa lavoro ha la durata di due mesi, con un impegno settimanale di 30 ore distribuite secondo l’esigenza dell’Amministrazione comunale. È previsto un compenso mensile lordo, a titolo di sussidio, di 450,00 euro. La borsa lavoro è articolata in due parti: formativa e pratica. Per la parte formativa, è prevista una formazione di base in materia di sicurezza del lavoro e formazione specifica on the job sulle attività oggetto della borsa lavoro. Per la parte pratica, i beneficiari svolgeranno servizio sul territorio del Comune di Torella del Sannio, nell’ambito del progetto di lavoro di pubblica utilità finalizzato alla pulizia, alla piccola manutenzione delle strade e del verde pubblico, nonché a tutte le attività connesse con la raccolta dei rifiuti. Le domande vanno presentate entro e non oltre il 3 maggio 2022 alle ore 12, con le seguenti modalità: a mano presso gli uffici comunali; alla pec: comune.torelladelsanniocb@lgalmail.it; mail: sindaco@comunetorelladelsannio.cb.it. Per ogni ulteriore informazione si può consultare il sito del Comune.