Fine settimana pieno di adrenalina per la società sportiva isernina che festeggia gli ottimi risultati delle sorelle FELICITA, Michela e Valeria.

Le atlete infatti hanno raggiunto nel week end Macerata per il Meeting dell’atletica in occasione delle gare su pista, dove si sono confrontate con atleti di spessore nazionale.

A dare il benvenuto alle atlete sono stati gli spalti gremiti e colorati, dove si è registrata una grande affluenza anche da fuori regione. Valeria FELICITA all’esordio sulla distanza 1000 metri piani è giunta al traguardo 9° assoluta, agguantando il personale sulla distanza. Una bellissima esperienza per le giovani atlete a Macerata grazie all’ impeccabile organizzazione del Meeting, che con la sua cabina di regia ha esaltato tutti i giovani atleti giunti da ogni luogo della penisola.

Michela FELICITA invece, negli 800 metri, dopo l’ottimo piazzamento 4ta della batteria, giunge 12ma ssoluta, con un livello altissimo di partecipanti e big della specialità.

La rappresentativa della Free Runners Isernia ha voluto essere presente anche al 73^ Trofeo della Liberazione svoltosi il 25 aprile scorso a Roma presso lo Stadio Carosi, grazie alla presenza delle sorelle Gloria e Giorgia ARMENTI accompagnate dal loro allenatore Teodoro SIMONE e genitori, le quali hanno dato un scossa alla stagione agonistica, rispettivamente sulla disatanza dei 200 metri e 600 metri.

Per Giorgia ARMENTI dopo aver vinto la batteria con 27,75 (PB sulla distanza dei 200 metri) si è classificata 21’assoluta su oltre 100 atlete: per lei grande emozione in vista di ulteriori miglioramenti.

Più tardi è stata la volta della sorella Gloria ARMENTI, che si è misurata sulla distanza dei 600 metri piani, ottenendo un tempo di 1’41” 45, classificandosi 5^ assoluta.

Eccezionale in termini di entusiasmo, risultati e pazienza !!

Grande soddisfazione per la Asd Free Runners Isernia dei risultati del settore giovanile, certi che sarà solo l’inizio!

Il ringraziamento va anche ai genitori per aver creduto e sostenuto questo progetto in forte crescita.