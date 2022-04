Ancora alto il numero di nuovi positivi in Molise. Sono 549 quelli riportati nell’ultimo bollettino dell’Asrem con i dati Covid. Sono 2841 i tamponi refertati tra molecolari e antigenici. Tasso di positività al 19,3%. Da registrare altri due decessi di persone che avevano contratto il virus: una donna di 90 anni di Venafro che era ricoverata in Malattie infettive e un uomo di 76 anni di San Bartolomeo in Galdo, provincia di Benevento che era in Anziano fragile. Due i nuovi ricoveri rispettivamente nel reparto riservato agli anziani e in Malattie infettive da dove c’è però anche una dimissione.

Sono 36 le persone con Covid al momento in cura al Cardarelli e resta sempre vuota la Terapia intensiva.

Dei nuovi positivi 81 sono di Campobasso, 72 di Termoli, 42 di Isernia, 34 di Venafro, 25 di Bojano. Numeri inferiori negli altri comuni interessati.

I guariti nelle ultime ore sono 798, di più rispetto ai nuovi contagiati. 136 che hanno sconfitto la malattia sono solo di Campobasso e 116 di Termoli.

Gli attualmente positivi in Molise sono 8927.