Convocato il consiglio comunale di Trivento per il rendiconto sulla gestione finanziaria e il bilancio di previsione. Presso il Centro polifunzionale del corso Beniamino Mastroiacovo, il 30 aprile 2022, alle ore 9.30, si discuteranno i seguenti punti messi all’ordine del giorno: approvazione del rendiconto sulla gestione finanziaria del 2021; verifica delle qualità e quantità dì aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie. Determinazione del valore di cessione e di affitto; adeguamento costi di costruzione ai sensi dell’art. 16, comma 9, del DPR n° 380/2001; approvazione aliquote e detrazioni 2022; 6. aliquota addizionale comunale Irpef 2022. Determinazioni; determinazione degli importi dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio; approvazione del D.U.P. semplificato 2022/2024 – arti. 151 e 170, comma i del D. Lgs. 267/2000; approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024; determinazione del Piano economico finanziario Tari 2022-2025; approvazione del Piano tariffario Tari anno 2022 e delle relative scadenze; 1^ variazione al bilancio di previsione 2022-2024. applicazione avanzo vincolato risultante dal rendiconto dell’esercizio 2021; servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, provvedimenti; nomina del revisore dei conti triennio 2022-2024; conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite ignoto – medaglia d’oro al valor militare”; comunicazioni del sindaco.