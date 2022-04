Il Campobasso di Cudini ed i suoi score. Raggiunto l’obiettivo con anticipo, si possono anche analizzare i numeri che spesso nel calcio raccontano meglio di tanti altri dati statistici. I rossoblu hanno chiuso al tredicesimo posto a quarantaquattro punti frutto di undici vittorie, undici pareggi e quattordici sconfitte. I numeri suddetti non tengono conto dei due pareggi contro il Catania, 4-4 a selva piana e 1-1 al Massimino. Cinquantuno gol fatti, sessantadue subiti. I numeri a domicilio: cinque vittorie, sette pareggi e cinque sconfitte di cui quattro nel girone di andata e solo una nel ritorno, esattamente contro il Monterosi. Miglior marcatore del Campobasso: Michael Liguori con dodici gol realizzati seguito da Rossetti a nove ed Emmausso a sette. La squadra è andata a segno con ben dodici giocatori diversi, anche questo è un dato che la dice lunga sulle propensioni offensive spiccate avute del Campobasso.

La dirigenza sta curando gli aspetti burocratici del finale di stagione. Qualcuno ha già lasciato il capoluogo. Qualcun altro sta continuando gli allenamenti. Sarà una settimana destinata ai colloqui anche se, va detto, la maggior parte dei calciatori hanno già sottoscritto un accordo biennale. Gli incontri, quindi, sono riservati a chi è in scadenza come il portiere Zamarion, i centrocampisti Giunta, Nacci, Ladu e Bontà. I prestiti Di Francesco e Bolsius rientreranno alle rispettive società di appartenenza. Cudini dovrebbe tornare in giornata nel capoluogo dopo un paio di giorni di riposo nelle Marche. Nel colloquio si definiranno le mosse future. Lo stesso Cudini ha spiegato che il confronto in questione che si terrà ad ore rientra nella normalità di un tecnico in scadenza.

Anche uno dei main sponsor rossoblu, l’azienda Levigas dell’amministratore delegato Flavio Battista, ha voluto congratularsi con società e squadra per il conseguimento della salvezza. Nel complimentarsi, lo staff di Levigas aggiunge: “Non vediamo l’ora di incominciare una nuova avventura insieme ma, per adesso, godiamoci i festeggiamenti. “. Ricordiamo che il matrimonio fra Levigas ed il Campobasso è stato stretto fino al 2024.

Serie C pronta non solo alla fase dei play off, ma anche a quella di Supercoppa, cioè gli incontri fra le squadre vincitrici dei tre gironi. Un torneo nel torneo: sabato è in programma Bari – Sudtirol a partire dalle 16:30. Fra l’altro, l’ultima di campionato Bari – Palermo ha fatto registrare un numero di paganti secondo solo a Inter Roma dello scorso turno di serie A. Al San Nicola erano presenti circa ventiseimila spettatori. Dice la sua sui play off di Lega Pro anche Enzo Moretti, ex difensore del Campobasso e con un passato nell’Avellino. Ad avviso di Moretti nell’Avellino non ci sarebbero le condizioni giuste per vincere i play off. Ricordiamo: gli irpini sono scivolati al quarto posto in classifica dopo la sconfitta in casa del Foggia.