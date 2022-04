Il famoso chef Bruno Barbieri si è recato in visita a Capracotta nella giornata di ieri, 25 aprile 2022. Una visita non casuale, ma lavorativa. Secondo le indiscrezioni, infatti, il conduttore emiliano si trovava nel centro altomolisano per registrare una puntata del programma tv “4 Hotel”.

Lo show di Sky Uno, condotto proprio da Barbieri, vede protagonisti in ogni episodio quattro albergatori appartenenti ad una stessa area geografica in lotta per vincere un premio di 5 mila euro da investire nella propria attività. A prendere parte alla trasmissione in una delle puntate della nuova edizione sarà proprio un albergo di Capracotta, ovvero l’hotel “Monte Campo”.

Dopo aver terminato la prima parte di riprese nella struttura albeghiera, lo chef Barbieri si è intrattenuto con alcuni ragazzi del luogo presso uno dei bar più conosciuti della cittadina.