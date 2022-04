In una regione come il Molise, con le sue caratteristiche e le sue criticità, la cooperazione sociale è importante e può essere una risorsa. E’ quanto sottolineato nell’assemblea regionale di Confcooperative Federsolidarietà nella sede di Campobasso. “Le cooperative sociali includono” è lo slogan, ma anche il concetto da cui si é partiti nel dibattito, come spiegato dal presidente regionale della confedeazione Domenico Calleo.

“Il Molise è regione con alta percentuale di anziani e aree interne svantaggiate – ha detto – e la cooperazione può essere la svolta, ma le istituzioni ci devono ascoltare e coinvolgere”.

E’ stato fatto il punto riguardo la situazione in Molise e in generale e sulle iniziative di Confcoperative. Presente anche il Presidente nazionale di Confcooperative Federsolidarietà Stefano Granata.

“Vogliamo essere parte pensante e decisionale nel dibattito nazionale e regionale per quanto riguarda le programmazioni – ha rimarcato – e con le occasioni del Pnrr possiamo e dobbiamo essere presi in considerazioni”.

Il Presidente della Regione Donato Toma, intervenuto all’assemblea, ha spiegato la centralità della cooperazione nella programmazione. “Il Fondo Sviluppo e Coesione – ha annunciato – è una risorsa sulla quale stiamo lavorando per le risorse da spalmare in sette anni e la parte riservata alla cooperazione è tra le priorità”.