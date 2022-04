Share on Twitter

Il suo atteggiamento impassibile, freddo, imperturbabile non ha tratto in inganno i finanzieri di Termoli. Lo hanno controllato e l’uomo, un pugliese in trasferta sulla costa molisana, aveva con sé un chilo di droga, tra hascish e cocaina. Il pusher è stato arrestato.

I militari hanno perquisito la casa dell’uomo e hanno trovato e sequestrato un cellulare, un bilancino di precisione, materiale vario di confezionamento e diverse banconote, con ogni probabilità provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è in carcere con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti, a disposizione dell’autorità giudiziaria della Procura di Larino.

Le fiamme gialle continuano in questo servizio di controllo del territorio “a salvaguardia delle leggi e a contrasto dei fenomeni connotati – scrivono dal Comando Provinciale – da fortissima pericolosità sociale, tra cui i traffici illeciti di sostanze stupefacenti”.