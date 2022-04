Era inevitabile che accadesse e probabilmente anche giusto che accada. La creatura partorita da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio non esiste più e da movimento la fase di trasformazione in partito è ormai cosa fatta. Centinaia di eletti a vario livello, dal Parlamento nazionale a quello europeo sino ai consigli regionali e comunali, richiedono di fatto un modello organizzativo nuovo che, in questo caso, diventa quello vecchio stile prima repubblica. Ma non ve ne potrebbe essere altro più efficace di quello sperimentato ai tempi della Democrazia Cristiana e del Partito comunista.

Nascerà così tra qualche settimana la segreteria regionale del partito che vedrà al proprio vertice un coordinatore affiancato da due presidenti provinciali, come spiega il Consigliere regionale, Angelo Primiani. Nelle prossime ore l’incontro con il Presidente del Partito, Giuseppe Conte.

Dalle indiscrezioni che circolano, tre sono le candidature in corsa per il ruolo di Coordinatore regionale: quello del parlamentare, Antonio Federico, del Capogruppo in Regione, Andrea Greco e del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina.